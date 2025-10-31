Il procuratore generale Sottani | L’obiettivo è indebolire il Csm

La riforma approvata dal Parlamento che coinvolge la magistratura "non incide direttamente sui problemi del sistema giudiziario" ma "è evidente che il vero intento del legislatore consiste nello scindere l’unico attuale Csm in due, nettamente separati tra loro e fortemente indeboliti nella loro autorevolezza": il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani ha commentato con l’Ansa la norma approvata dal Senato. "La riforma, oltre che chiaramente dispendiosa sotto il profilo economico, si rivela profondamente mortificante per i magistrati, in quanto si inibisce loro la possibilità di eleggere i propri rappresentanti" ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il procuratore generale Sottani: "L’obiettivo è indebolire il Csm"

