Il processo non è uno scontro tra bene e male ma una competizione tra verità parziali
Come ha già chiarito ieri Enrico Morando, richia. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dieci anni dopo lo scontro che spaccò il paddock e divise i tifosi di tutto il mondo, la MotoGP torna su Sepang 2015 con il documentario "Sepang Clash – 10 Years On". Un racconto ufficiale che, più che fare chiarezza, sembra riaprire il processo: davanti alle te - facebook.com Vai su Facebook
Gratteri show, torna in aula con la toga nel processo contro i Moccia: scontro con gli avvocati - X Vai su X