Il principe Andrea sfrattato e privato dei titoli le figlie Beatrice e Eugenie fuggono silenziosamente dal Regno Unito

Le principesse si sono allontanate da Londra giusto qualche giorno prima che re Carlo annunciasse le nuove mosse con cui ha ufficialmente preso le distanze dal fratello minore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe Andrea sfrattato e privato dei titoli, le figlie Beatrice e Eugenie «fuggono silenziosamente dal Regno Unito»

