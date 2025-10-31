Il principe Andrea cancellato dall’elenco ufficiale dei nobili britannici

(Adnkronos) – Il nome del principe Andrea non appare più nell'elenco ufficiale dei nobili britannici conservato presso il Crown Office. Lo riporta Sky news spiegando che, in qualità di Lord Cancelliere, David Lammy è responsabile dell'elenco dei nobili britannici. Ieri sera re Carlo ha emesso un mandato reale a Lammy, chiedendogli di rimuovere Andrea dall'elenco. Buckingham . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

