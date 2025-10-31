Il presidente di Asm in Consiglio | | Conti della multiservizi in salute

Intervento del neo presidente di Asm Luigi Angiolini, ieri sera in apertura del Consiglio comunale, per parlare della partecipata di viale Trieste che gestisce igiene ambientale, illuminazione votiva e distribuzione del gas metano. "La multiservizi Asm è un treno che parte sempre con il verde ed è quasi un’eccezione nel panorama delle multiutility" ha esordito Angiolini. Il presidente, chiamato in audizione dall’esecutivo, ha chiarito che "l’azienda è in salute e questo mi permette di ringraziare anche chi mi ha preceduto, facendo un buon lavoro. Basti pensare che dal 2003 ad oggi, cioè dalla entrata in scena del soggetto privato, oggi Aprica del gruppo A2A, che ha il 49% delle azioni, sono stati staccati dividendi per circa 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

