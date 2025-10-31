Il presidente di Asm in Consiglio | | Conti della multiservizi in salute
Intervento del neo presidente di Asm Luigi Angiolini, ieri sera in apertura del Consiglio comunale, per parlare della partecipata di viale Trieste che gestisce igiene ambientale, illuminazione votiva e distribuzione del gas metano. "La multiservizi Asm è un treno che parte sempre con il verde ed è quasi un’eccezione nel panorama delle multiutility" ha esordito Angiolini. Il presidente, chiamato in audizione dall’esecutivo, ha chiarito che "l’azienda è in salute e questo mi permette di ringraziare anche chi mi ha preceduto, facendo un buon lavoro. Basti pensare che dal 2003 ad oggi, cioè dalla entrata in scena del soggetto privato, oggi Aprica del gruppo A2A, che ha il 49% delle azioni, sono stati staccati dividendi per circa 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La presidente del Consiglio ha illustato i punti chiave del provvedimento: maggiore efficienza - facebook.com Vai su Facebook
+++CANDIDATURA AUGUSTO TOTO A PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA NON PIACE ALL’OPPOSIZIONE, ASSENZA CONSIGLIERI MINORANZA FA SALTARE MAGGIORANZA QUALIFICATA IN CONSIGLIO, CIFARELLI SPIEGA SCELTA - X Vai su X
Il presidente di Asm in Consiglio:: "Conti della multiservizi in salute" - Intervento del neo presidente di Asm Luigi Angiolini, ieri sera in apertura del Consiglio comunale, per parlare della partecipata di viale Trieste che gestisce igiene ambientale, illuminazione votiva ... Riporta ilgiorno.it
Taormina, all'Asm i revisori dei conti diventano tre ma adesso li sceglierà il sindaco - A Taormina cambiano le regole per individuare i revisori dei conti dell’Azienda servizi municipalizzati, che da sette ... Segnala sikilynews.it
Asm Pavia chiede 900mila euro all’ex presidente Chirichelli - Asm Pavia Spa ha avviato due cause civili: una contro l’ex presidente Giampaolo Chirichelli, che in base a una pronuncia della Corte dei conti deve ancora versare 900mila euro all’azienda di ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it