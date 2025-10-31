Il Premio Tavola Calda 2025 dei giornalisti enogastronomici assegnato all’Agippone

È stato assegnato allAgippone di Pescara, storico locale di viale Marconi gestito dalla famiglia Aliprandi, il premioTavola Calda 2025” conferito dai giornalisti enogastronomici abruzzesi della FigecCisal. La cerimonia di premiazione si è svolta nella serata di giovedì 30 ottobre, alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

