Il potoroo dai piedi lunghi animale ritenuto estinto dagli anni ‘90 riappare in Australia Cosa significa

Roma, 31 ottobre 2025 – Una telecamera notturna ha ripreso un esemplare di Potorous longipes, il potoroo dai piedi lunghi, nel Parco Nazionale di Kosciuszko, in Nuovo Galles del Sud (Australia). La specie non era stata osservata in quella zona dagli anni ’90. Per gli studiosi, questo filmato è un segnale incoraggiante per la conservazione del marsupiale e dell’ecosistema in cui vive. Il ritrovamento inatteso. Nel cuore delle foreste umide del New South Wales, una telecamera notturna ha filmato un piccolo marsupiale mentre saltellava tra gli alberi, si fermava in una radura e proseguiva il suo cammino come se non sapesse di essere osservato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

