Il Ponte sullo Stretto si può fare il Governo punta al visto con riserva

Il Governo non ha ancora rinunciato alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Nonostante il parere negativo della Corte dei Conti, che ha negato il proprio visto al progetto, l’Esecutivo spera di poter proseguire sfruttando un regio decreto del 1934. Si tratta di una legge che permette a un Governo di prendersi le responsabilità politiche di un progetto a seguito di un parere negativo della Corte dei Conti, ottenendo un visto con riserva. Ponte sullo Stretto: il Governo pensa al visto con riserva. Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano ha spiegato che il Governo potrebbe di fatto ignorare la delibera con cui la Corte dei Conti ha rifiutato il visto al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina: Ci potrà essere una deliberazione specifica del Consiglio dei ministri, che ha il compito di valutare se l’atto in questione risponda a interessi pubblici di rilevanza superiore e quindi debba essere eseguito comunque. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il Ponte sullo Stretto si può fare, il Governo punta al visto con riserva

