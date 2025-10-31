Nuovo ponte sul torrente Rigossa a Budrio di Longiano. Nel 2026 sarà avviato un lavoro molto atteso dai cittadini longienesi. Si tratta della manutenzione straordinaria del ponte "Rigossa", sulla via Emilia, all’incrocio con via Giardinio. Da tempo la struttura versa in condizioni non ottimali e, in occasione di abbondanti piogge, non garantisce la sicurezza del territorio, come avvenuto nel maggio 2023. A confermare l’intervento è Anas, rispondendo a una richiesta di informativa dell’onorevole Alice Buonguerrieri su impulso del gruppo consiliare di minoranza Siamo Longiano. La società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane fa sapere di aver inserito l’infrastruttura in un piano di sorveglianza e di monitoraggio che prevede ispezioni ordinarie annuali a cura di ingegneri abilitati, nonché ispezioni ricorrenti con cadenza trimestrale a cura del personale sorvegliante, secondo le procedure in essere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ponte Rigossa pronto al restyling