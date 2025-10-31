Il ponte di Salvini il baciamano di Orban le mozzarelle di Calenda Queste le avete viste?

È questa la settimana dell’approvazione della riforma della Giustizia, votata dal Senato il 30 ottobre. Prima, durante e dopo il voto Umberto Pizzi ha catturato gesti ed espressioni di maggioranza e opposizioni, tra cui Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri, Francesco Boccia, Giuseppe Conte. Ma è anche la settimana della visita a Roma di Viktor Orban, il presidente ungherese accolto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, ma ospitato anche da Matteo Salvini che gli ha mostrato il progetto del Ponte sullo Stretto. E ancora, la presidente della Bce in un mercato a Firenze, Ilaria Salis fa un giro in bicicletta, e Casini mostra le sue bombe alla crema. 🔗 Leggi su Formiche.net

