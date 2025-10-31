Il ponte di Meloni Toglie il dossier a Salvini e processa il Cipess Dobbiamo essere più bravi della Corte dei Conti
La giustizia finisce sullo Stretto. Il Ponte viene bocciato dalla Corte dei conti, Matteo Salvini deve rifare i compiti a casa. La riforma sulla separazione delle carriere è approvata ed Elly Schle.
Il ponte di Meloni. Toglie il dossier a Salvini e "processa" il Cipess. "Dobbiamo essere più bravi della Corte dei Conti" - Idea legge speciale modello Berlusconi per "salvare l'opera". Scrive ilfoglio.it
Ponte Stretto: il Governo frena, risposte dopo motivazioni Corte. Meloni, opera strategica, rimane obiettivo - La riunione d'urgenza, convocata in mattinata a palazzo Chigi dopo la mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess ... iltempo.it scrive
La Giornata Parlamentare. La Corte Conti boccia il ponte - Polemiche Ponte sullo Stretto, è scontro tra la Corte dei Conti e il Governo. Riporta key4biz.it