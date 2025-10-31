Il poliziotto che si collega in mutande durante l' udienza in tribunale

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imbarazzo in tribunale a Detroit, in Michigan, negli Stati Uniti. L'agente di polizia Matthew Jackson si è presentato senza pantaloni in un collegamento video durante un processo. Un episodio singolare che ha lasciato a bocca aperta il giudice e l'avvocata dell'imputata, collegata dal suo studio. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

poliziotto collega mutande durantePoliziotto in mutande durante collegamento per l’udienza in Tribunale, giudice sconcertato: “Non hai i pantaloni” - La scena, avvenuta durante un'udienza per un processo in video collegamento a Detroit, ha sconcertato sia il giudice sia l'avvocato dell'imputata ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Poliziotto Collega Mutande Durante