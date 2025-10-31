Il poliziotto che si collega in mutande durante l' udienza in tribunale

Imbarazzo in tribunale a Detroit, in Michigan, negli Stati Uniti. L'agente di polizia Matthew Jackson si è presentato senza pantaloni in un collegamento video durante un processo. Un episodio singolare che ha lasciato a bocca aperta il giudice e l'avvocata dell'imputata, collegata dal suo studio. 🔗 Leggi su Today.it

