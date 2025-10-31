Il Policlinico di Bari è il primo ospedale in Europa per trapianti di cuore Superato anche l' ospedale di Parigi

Quotidianodipuglia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Policlinico di Bari è il primo centro in Europa per numero di trapianti di cuore eseguiti nel 2025, con 94 interventi realizzati al 31 ottobre. Il dato supera di gran lunga quelli dei. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

il policlinico di bari 232 il primo ospedale in europa per trapianti di cuore superato anche l ospedale di parigi

© Quotidianodipuglia.it - Il Policlinico di Bari è il primo ospedale in Europa per trapianti di cuore. Superato anche l'ospedale di Parigi

News recenti che potrebbero piacerti

policlinico bari 232 primoIl Policlinico di Bari &#232; il primo ospedale in Europa per trapianti di cuore. Superato anche l'ospedale di Parigi - Il Policlinico di Bari è il primo centro in Europa per numero di trapianti di cuore eseguiti nel 2025, con 94 interventi realizzati al 31 ottobre. Lo riporta quotidianodipuglia.it

policlinico bari 232 primoIl Policlinico di Bari &#232; il primo centro in Europa per trapianti di cuore: 94 interventi nel 2025 VIDEO - Il dato supera di gran lunga quelli dei principali centri europei come Parigi, Düsseldorf e Valencia. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

policlinico bari 232 primoPoliclinico di Bari primo centro in Europa per trapianti di cuore: 94 interventi nel 2025 - Un risultato eccezionale per l’équipe guidata dal professor Tomaso Bottio, direttore della Cardiochirurgia del Policlinico di Bari, che coordina un gruppo di giovani cardiochirurghi pronti a ... Riporta giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Policlinico Bari 232 Primo