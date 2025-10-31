Il Policlinico di Bari è il primo ospedale in Europa per trapianti di cuore Superato anche l' ospedale di Parigi
Il Policlinico di Bari è il primo centro in Europa per numero di trapianti di cuore eseguiti nel 2025, con 94 interventi realizzati al 31 ottobre. Il dato supera di gran lunga quelli dei. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Cuore e polmoni curati insieme: al Policlinico di Bari i risultati dell'ambulatorio integrato per i pazienti con BPCO Un nuovo modello assistenziale tra pneumologi e cardiologi per migliorare diagnosi, cura e qualità di vita delle persone affette da Broncopneumo - facebook.com Vai su Facebook
Oculistica, al Policlinico di Bari oltre 4.200 interventi nei primi sei mesi del 2025 - X Vai su X
