Tagliato il "traguardo storico" della quarta lettura parlamentare, inizia la sfida referendaria. Un appuntamento che Giorgia Meloni e l'intera coalizione non vogliono "subire", ma di cui vogliono dettare tempi, temi, ritmi e priorità. La maggioranza è decisa a lanciare ufficialmente la campagna per il Sì: quindi raccolta firme (anche se spetta all'opposizione chiedere il referendum, la maggioranza si muoverà per anticipare). I partiti della coalizione organizzeranno comitati territoriali: un mix tra livello nazionale (coordinamento centrale) e livello locale (regionali, province, città) per diffondere il messaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il piano del governo. Evitare che il voto sia sulla premier