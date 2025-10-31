Il peschereccio recuperato dai sommozzatori e vigili del fuoco con la gru in laguna

I sommozzatori del nucleo regionale del Veneto e i vigili del fuoco con la gru hanno recuperato il peschereccio affondato nella notte tra giovedì e venerdì in laguna, di fronte all'imbarcadero di San Zaccaria, senza nessuna complicazione ambientale. Alle operazioni ha preso parte la Capitaneria. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

