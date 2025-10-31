Il Pentagono dà l’ok ma Trump dice no | Tomahawk all’Ucraina? Tutto appeso a un filo

Il Pentagono ha recentemente fornito il suo via libera tecnico alla Casa Bianca per la potenziale fornitura all'Ucraina di missili da crociera Tomahawk a lungo raggio. La notizia è stata riportata dalla CNN, citando tre funzionari statunitensi ed europei a conoscenza della questione. Questa valutazione strategica è cruciale, in quanto il Dipartimento della Difesa ha stabilito che il trasferimento di tali armamenti non avrebbe un impatto negativo sulle scorte militari statunitensi. Con l'approvazione tecnica da parte dello Stato Maggiore congiunto, la decisione politica finale sul trasferimento dei missili è ora nelle mani del Presidente Donald Trump.

