Il Pentagono dà l’ok ma Trump dice no | Tomahawk all’Ucraina? Tutto appeso a un filo

Thesocialpost.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pentagono ha recentemente fornito il suo via libera tecnico alla Casa Bianca per la potenziale fornitura allUcraina di missili da crociera Tomahawk a lungo raggio. La notizia è stata riportata dalla CNN, citando tre funzionari statunitensi ed europei a conoscenza della questione. Questa valutazione strategica è cruciale, in quanto il Dipartimento della Difesa ha stabilito che il trasferimento di tali armamenti non avrebbe un impatto negativo sulle scorte militari statunitensi. Con l’approvazione tecnica da parte dello Stato Maggiore congiunto, la decisione politica finale sul trasferimento dei missili è ora nelle mani del Presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

il pentagono d224 l8217ok ma trump dice no tomahawk all8217ucraina tutto appeso a un filo

© Thesocialpost.it - Il Pentagono dà l’ok, ma Trump dice no: Tomahawk all’Ucraina? Tutto appeso a un filo

Argomenti simili trattati di recente

La croce di Gerusalemme tatuata sul petto e le posizioni sulle donne: chi è Pete Hegseth, il conduttore scelto da Trump per il Pentagono - “Hegseth è fuor di dubbio il segretario alla difesa meno qualificato nella storia americana. Da ilfattoquotidiano.it

Pete Hegseth, chi è il nuovo capo del Pentagono: la tv, il tatuaggio delle crociate e l'odio per le donne nell'esercito - In una mossa a sorpresa Donald Trump ha nominato come suo segretario alla Difesa Pete Hegseth, veterano ex anchor di Fox. Scrive ilmessaggero.it

Trump nomina Musk: guiderà il Dipartimento per l’efficienza governativa. A sorpresa un conduttore di Fox News a capo del Pentagono - Da una parte l’incarico annunciato e previsto per il ceo di X Elon Musk, dall’altra la nomina a sorpresa del conduttore di Fox News Pete Hegseth al Pentagono. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pentagono D224 L8217ok Trump