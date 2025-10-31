Il Pd è senza Energia | le surreali proposte di Elly sul prezzo del gas

Qualcuno aiuti Elly Schlein. Da mesi, come recentemente al Tg1, continua a ripetere come un mantra la ricetta del Pd per abbassare il costo dell’energia: fare come “Spagna e Portogallo che hanno scollegato il prezzo dell’energia da quello del gas”. Non è così: a Madrid e Lisbona il prezzo dell’energia si forma esattamente come a Roma. La segretaria parla di qualcosa che non esiste più da ormai due anni: il “tope al precio del gas” è terminato il 31 dicembre 2023. Il tope (tetto) era uno strumento eccezionale, autorizzato durante la crisi energetica dalla Commissione europea per un tempo definito e limitato per questioni tecniche (pochi collegamenti infrastrutturali con altri paese) con i due paesi iberici: è la cosiddetta “eccezione iberica”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

