Il patto tra Comune e Università Al via il monitoraggio dei lupi | Garantiamo convivenza e tutela
Uno studio scientifico per conoscere i lupi nel territorio ferrarese. Si tratta di due convenzioni che il Comune ha siglato per il monitoraggio e lo studio del lupo sul territorio comunale, in collaborazione con il dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie dell’ Università di Ferrara e con il Wwf, che si avvale del supporto tecnico del Wolf Group Italia. L’obiettivo è raccogliere dati scientifici aggiornati sulla presenza e le dinamiche di popolazione del lupo nel territorio ferrarese, diffondere informazioni corrette e promuovere comportamenti consapevoli tra cittadini e comunità locali, favorendo una convivenza equilibrata tra uomo e fauna selvatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
