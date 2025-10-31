Il parto in casa la telefonata choc | il neonato salvato vicino ai cassonetti Il pm in ospedale per interrogare la donna

La città è sotto choc per l'episodio dell'abbandono di notte di un neonato nei pressi di un cassonetto dei rifiuti a Calisese, per fortuna il bambino è stato salvato. Il gesto è stato compiuto da una 31enne di Calisese, già seguita dai servizi sanitari. Verso le ore 7 della mattina di giovedì i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il parto in casa è un tema divisivo e complesso. Ma è soprattutto la disinformazione a creare situazioni pericolose tra bufale scientifiche, business e regole disomogenee - facebook.com Vai su Facebook

Crisi respiratoria dopo il parto in casa, morta una neonata #ANSA - X Vai su X

Partorisce in casa e abbandona il neonato vicino ai cassonetti, mamma e piccolo salvati: «Rischiava un'emorragia per non avere espulso la placenta» - A Cesena sono tutti sotto choc per ciò che ha fatto una giovane mamma 31enne affetta da ... Come scrive msn.com

Neonata in gravi condizioni dopo parto in casa: avviate le indagini a Treviso - Una neonata ha subito gravi complicazioni dopo un parto in casa a Treviso, con l’intervento tempestivo delle ostetriche e il ricovero ospedaliero, e le autorità hanno avviato indagini per chiarire le ... Scrive news.fidelityhouse.eu

Crisi respiratoria dopo parto in casa, neonata muore dopo trasporto in ospedale. Disposta autopsia - A 30 anni dal suo primo Sanremo, Max Pezzali sui social rivela che il suo primo festival fu "un incubo". Secondo ilfattoquotidiano.it