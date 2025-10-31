Il partito D66 ha vinto le elezioni nei Paesi Bassi
I liberali progressisti del D66, guidati da Rob Jetten, hanno vinto le elezioni legislative anticipate che si sono tenute nei Paesi Bassi, superando il Pvv di Geert Wilders. Entrambi i partiti hanno ottenuto 26 seggi alla Tweede Kamer (su un totale di 150), ma D66 ha oltre 15 mila voti in più e con il 99,7 per cento delle schede scrutinate – mancano i voti per corrispondenza – la rimonta dell’ultradestra è aritmeticamente impossibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
I liberali progressisti del D66, guidati da Rob Jetten, hanno vinto le elezioni in Olanda. Al termine dello scrutinio, il partito è risultato il più votato, battendo l'ultradestra del Pvv di Geert Wilders. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il partito di Milei ha vinto le elezioni legislative argentine di metà mandato linkiesta.it/2025/10/partit… via @Linkiesta - X Vai su X
Il partito D66 ha vinto le elezioni nei Paesi Bassi - Il partito D66 ha vinto le elezioni nei Paesi Bassi: il Pvv di Wilders non può più raggiungere i liberali progressisti guidati da Jetten. Come scrive lettera43.it
Elezioni Olanda, i liberali battono l'estrema destra. Vince il partito D66 di Rob Jetten - Il 38enne Jeteen è ben posizionato per diventare il più giovane leader della quinta economia dell'Unione Europea ... Scrive affaritaliani.it
Elezioni in Olanda, vince il partito D66 del liberale Rob Jetten - Mancano ancora alcuni voti da scritunare ma le percentuali non lasciano dubbi: il partito centrista ha battuto l'ultradestra del Pvv di Geert Wilders. Si legge su tg24.sky.it