il partito d66 ha vinto le elezioni nei paesi bassi

I liberali progressisti del D66, guidati da Rob Jetten, hanno vinto le elezioni legislative anticipate che si sono tenute nei Paesi Bassi, superando il Pvv di Geert Wilders. Entrambi i partiti hanno ottenuto 26 seggi alla Tweede Kamer (su un totale di 150), ma D66 ha oltre 15 mila voti in più e con il 99,7 per cento delle schede scrutinate – mancano i voti per corrispondenza – la rimonta dell’ultradestra è aritmeticamente impossibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

