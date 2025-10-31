Il parco eolico che rompe le amicizie Legambiente contro Regione | va fatto
Ambientalisti contro ambientalisti, regioni sorelle in guerra tra loro, ma anche incoffessabili alleanze trasversali, dove la vicinanza politica non conta più nulla perché la linea non la danno i partiti ma i territori. L’impianto eolico di Badia Tedalda, che dovrebbe sorgere in un angolo di paradiso compreso tra Toscana, Emilia-Romagna e Marche, sta (di nuovo) accendendo gli animi. L’ultima entrata a gamba tesa è di Legambiente, che ieri ha ha attaccato il governatore de Pascale e l’assessora Priolo. L’antefatto. Tre giorni fa Priolo, sposando durante il question time le preoccupazioni di Fratelli d’Italia, ha ribadito la fiera opposizione della Regione alla realizzazione dell’impianto Badia del Vento e ha aggiunto che se il ministero della Cultura non interverrà "appoggeremo il comune di Casteldelci, in provicinia di Rimini, qualora dovesse fare ricorso al Tar". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
