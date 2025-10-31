Il paradosso energetico dell' AI? Consuma per ridurre i consumi

Ogni volta che chiediamo qualcosa a ChatGPT è come se tenessimo accesa una lampadina per venti minuti. Un clic che sembra innocuo, ma moltiplicato per miliardi di richieste quotidiane nel mondo diventa un ronzio energetico planetario. È il nuovo "paradosso energetico dell'AI": usare enormi quantità di energia per capire come ridurre il consumo di energia. Nel 2021 Boston Consulting prevedeva che l'intelligenza artificiale ci avrebbe aiutato a tagliare le emissioni che alterano il clima abbattendole fino al 5-10% entro il 2030. Tre anni dopo, il bilancio è più contraddittorio. Nel solo 2024 i data center dedicati all'AI hanno divorato 415 terawattora (TWh) di elettricità, pari all'1,5% del fabbisogno mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

