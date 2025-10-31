Il Paradiso delle Signore cambia orario senza preavviso l'esperimento Rai per proteggere la fiction

Nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre la Rai ha spostato l’inizio de Il Paradiso delle Signore, anticipando la messa in onda del Tg1. Una mossa sperimentale su cui sono in corso valutazioni, che per il momento è solo straordinaria ma che potrebbe avere un effetto sugli ascolti del pomeriggio di Rai1. 🔗 Leggi su Fanpage.it