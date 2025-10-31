Il Paradiso Delle Signore Calano Gli Ascolti | Ecco Cosa Ha Deciso La Rai!
La storica soap del pomeriggio traballa: ascolti in calo e concorrenza agguerrita. La Rai valuta un cambio orario per rilanciarla. Scopri cosa sta succedendo. Il Paradiso delle Signore è tornato a riempire i pomeriggi di Rai 1. Una rentrée che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto essere trionfale, considerato il seguito affezionato costruito stagione dopo stagione. Eppure, qualcosa sembra essersi inceppato. L’entusiasmo non è più quello di prima, gli ascolti non decollano e i vertici Rai iniziano a fare i conti con una realtà più complicata del previsto. Nonostante il fascino senza tempo dei suoi personaggi e delle sue ambientazioni, la soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta sta faticando a imporsi. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
