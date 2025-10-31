Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 3 al 7 novembre 2025 | Marcello rassegna le sue dimissioni

Clima rovente nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore. Furiosa per la relazione improvvisa sorta tra l’ormai ex fidanzato Marcello Barbieri e Rosa Camilli, Adelaide di Sant’Erasmo chiede a Roberto Landi di licenziare entrambi dal grande magazzino. Dato il marasma venutosi a creare, Marcello decide dunque in autonomia di rassegnare le proprie dimissioni. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1 e in streaming in diretta e replica on demand su RaiPlay. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 3 a venerdì 7 novembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 3 al 7 novembre 2025: Marcello rassegna le sue dimissioni

Il PARADISO DELLE SIGNORE IN MOSTRA al Festival dello Spettacolo! 24>26 Ottobre 2025 | Superstudio Più, via Tortona 27, Milano Per info sugli orari invia una mail a: [email protected] Evento organizzato Tv Sorrisi e Canzoni #IF - facebook.com Vai su Facebook

