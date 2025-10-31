Il Papa | Insegnanti spesso stanchi e sopraffatti dalla burocrazia Si rischia di dimenticare che il cuore parla al cuore
In occasione del Giubileo dedicato al mondo dell’educazione, Papa Leone XIV, parlando agli educatori, ha richiamato l’attenzione su ciò che rende autentico il lavoro educativo e ha messo in guardia da una visione ridotta dell’insegnamento, limitata a strumenti e strutture. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
EDUCAZIONE:Papa Leone XIV ha firmato il documento sull’educazione “Disegnare nuove mappe di speranza”. Nella presentazione il Pontefice ha esortato studenti, insegnanti, ricercatori a sviluppare uno “sguardo nuovo, d’insieme” per superare la chiusura - facebook.com Vai su Facebook