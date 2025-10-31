Il Papa | Insegnanti spesso stanchi e sopraffatti dalla burocrazia Si rischia di dimenticare che il cuore parla al cuore

Orizzontescuola.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Giubileo dedicato al mondo dell’educazione, Papa Leone XIV, parlando agli educatori, ha richiamato l’attenzione su ciò che rende autentico il lavoro educativo e ha messo in guardia da una visione ridotta dell’insegnamento, limitata a strumenti e strutture. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

