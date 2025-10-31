Il Pan dei Morti e la storia dei dolci di Ognissanti | dove nasce la traduzione

Oggi Halloween è diventato un’occasione per preparare torte a forma di fantasmi o biscotti a tema mostruoso, ma la tradizione dei dolci d’Ognissanti è così antica da perdersi nella notte dei tempi. Prima di assumere l’aspetto ludico oggi prevalente, era un gesto di ricordo e condivisione. Nelle società contadine, dove la morte faceva parte della vita quotidiana, il cibo celebrava il passaggio tra le stagioni e mantenere vivo il legame con gli antenati. Tra fine ottobre e i primi giorni di novembre, mentre si concludeva il raccolto e iniziava l’inverno, le famiglie preparavano pani, biscotti e dolci da condividere in comunità, ricordando la triste assenza di chi mancava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Pan dei Morti e la storia dei dolci di Ognissanti: dove nasce la traduzione

