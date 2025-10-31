Il padre di Sempio a Quarto grado | È passato tempo non ricordo

Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, parla per la prima volta dopo la notizia che lo vede indagato per corruzione nell'indagine della Procura di Brescia e in cui è accusato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari. "Stiamo ragionando, ma non capiamo. È passato tanto tempo, non mi ricordo", dice nel corso della puntata di 'Quarto Grado', condotta da Gianluigi Nuzzi venerdì 31 ottobre su Retequattro. Il padre di Andrea Sempio che racconta le sensazioni dopo che ieri è stato inserito nel registro degli indagati dalla procura di Brescia nell'indagine per corruzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il padre di Sempio a Quarto grado: "È passato tempo, non ricordo”

