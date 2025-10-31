Il nuovo ponte delle Grazie bello e sicuro

Il ponte delle Grazie di Faenza, che collega il centro storico con il quartiere del Borgo Durbecco, torna al centro dell’attenzione con una proposta di ricostruzione firmata dall’ingegnere faentino Marco Peroni, professionista di lunga esperienza e fama nazionale. La struttura è da anni oggetto di discussione per il suo deterioramento, aggravato dalle alluvioni e dalle piene, tanto da spingere il Comune a disporre la riapertura a senso unico per ridurre il carico dei veicoli. Sul fronte istituzionale, la ricostruzione del ponte rientra tra gli interventi finanziati dalla Struttura commissariale per il post-alluvione, con un importo complessivo di circa 8,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il nuovo ponte delle Grazie, bello e sicuro"

Scopri altri approfondimenti

Apre il Ponte del Vedano È ufficialmente aperto il nuovo Ponte del Vedano, un’infrastruttura strategica che restituisce piena funzionalità a un collegamento importante per la viabilità locale. L’intervento consente una circolazione più sicura ed efficiente, miglior - facebook.com Vai su Facebook

Soragna, nuovo ponte sullo Stirone a Castellina: iniziata la costruzione dell’impalcato - X Vai su X

"Il nuovo ponte delle Grazie, bello e sicuro" - La proposta del noto ingegnere Marco Peroni per ricostruire la struttura, senza piloni in alveo e con aree di sosta panoramiche ... Da ilrestodelcarlino.it

"Ponte delle Grazie, si spera in un cambio di passo" - Il vicesindaco: "L’intento è di accelerare perché da Sogesid non è stata ancora affidata la progettazione" ... Lo riporta msn.com

Riaperto il nuovo ponte sul fiume Turano. Foto - Il ponte, denominato C3, scavalca il fiume Turano lungo l'asse di collegamento tra la rotatoria "Svincolo" e la rotatoria "Turano" ... Lo riporta ilmessaggero.it