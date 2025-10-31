Il nuovo ponte delle Grazie bello e sicuro

Il ponte delle Grazie di Faenza, che collega il centro storico con il quartiere del Borgo Durbecco, torna al centro dell’attenzione con una proposta di ricostruzione firmata dall’ingegnere faentino Marco Peroni, professionista di lunga esperienza e fama nazionale. La struttura è da anni oggetto di discussione per il suo deterioramento, aggravato dalle alluvioni e dalle piene, tanto da spingere il Comune a disporre la riapertura a senso unico per ridurre il carico dei veicoli. Sul fronte istituzionale, la ricostruzione del ponte rientra tra gli interventi finanziati dalla Struttura commissariale per il post-alluvione, con un importo complessivo di circa 8,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

