Il nuovo film di Hello Kitty uscirà nel 2028

Il film Hello Kitty della Warner Bros. Animation e della New Line Cinema è in fase di sviluppo da anni. Ora, il lungometraggio dedicato all’amato personaggio della Sanrio ha finalmente una data di uscita. La Warner Bros. ha pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale che il film Hello Kitty Movie uscirà il 21 luglio 2028. Il breve video mostra Hello Kitty che indica il logo della WB con il suo iconico fiocco rosso aggiunto. La didascalia del video recita: “ Hello Hollywood #HelloKittyMovie arriverà nei cinema il 21 luglio 2028!” Le prime notizie sul progetto di Sanrio di realizzare un adattamento cinematografico di Hello Kitty sono emerse nel 2015. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

