Il nipotino è grave in ospedale nonni minacciati dal parcheggiatore abusivo | Dieci euro o ti brucio l'auto

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno arrestato un 55enne nei pressi del Santobono di Napoli: ha minacciato una coppia di anziani pretendendo 10 euro per la sosta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

