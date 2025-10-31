Il nipotino è grave in ospedale nonni minacciati dal parcheggiatore abusivo | Dieci euro o ti brucio l'auto
I carabinieri hanno arrestato un 55enne nei pressi del Santobono di Napoli: ha minacciato una coppia di anziani pretendendo 10 euro per la sosta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Marina ha 88 anni ed è la nonna di Pietro. È lei a raccontare con orgoglio il percorso che il nipote ha vissuto al Meyer fin da quando, a soli tre anni, gli fu diagnosticata una rara sindrome. Da allora, tra terapie, controlli e un grave incidente, Pietro e Marina han - facebook.com Vai su Facebook
Il nipotino è grave in ospedale, nonni minacciati dal parcheggiatore abusivo: “Dieci euro o ti brucio l’auto” - I carabinieri hanno arrestato un 55enne nei pressi del Santobono di Napoli: ha minacciato una coppia di anziani pretendendo 10 euro per la sosta ... Da fanpage.it