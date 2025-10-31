Il necessario ritorno di Luca Carboni quanto ci è mancato il primo dei nuovi indie

«Dopo la malattia il mio viaggio finalmente è ricominciato», l’ 11 novembre Luca Carboni tornerà sul palco con il suo Rio Ari O Live, ma quello che doveva essere un doppio evento a Milano e, ça va sans dire, Bologna, è stato accolto con tale entusiasmo dal pubblico che le date si sono moltiplicate. Quindi si è aggiunta la tappa di Roma (Palazzo dello Sport, 12 marzo 2026) ed è stata raddoppiata quella di Bologna (si aggiunge un secondo appuntamento il 19 aprile 2026, sempre all’Unipol Arena). Per Carboni si tratterà di un nuovo giro di giostra, una nuova passerella per riscuotere ciò che ha dato alla musica italiana. 🔗 Leggi su Open.online