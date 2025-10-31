Il Napoli ufficializza la nuova Membership, di cui si potrà usufruire da domani. La nuova Membership del Napoli. Nel comunicato della società si legge: La Ssc Napoli presenta la sua nuova Membership Ufficiale, che da domani 1 novembre, aprirà le porte alla prima community ufficiale di tifosi del Napoli nella storia quasi centenaria del club. Un progetto innovativo che rappresenta il primo passo della collaborazione tra Ssc Napoli e la nuova realtà di tecnologia sportiva Kda3, con l’obiettivo di creare un legame diretto con i tifosi e pensato per offrire a tutti i sostenitori del Napoli un modo unico di vivere e condividere la loro passione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli lancia la nuova carta Membership per avere priorità per l'acquisto dei biglietti: costa 75 euro