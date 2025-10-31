Il Napoli lancia la nuova carta Membership per avere priorità per l’acquisto dei biglietti | costa 75 euro
Il Napoli ufficializza la nuova Membership, di cui si potrà usufruire da domani. La nuova Membership del Napoli. Nel comunicato della società si legge: La Ssc Napoli presenta la sua nuova Membership Ufficiale, che da domani 1 novembre, aprirà le porte alla prima community ufficiale di tifosi del Napoli nella storia quasi centenaria del club. Un progetto innovativo che rappresenta il primo passo della collaborazione tra Ssc Napoli e la nuova realtà di tecnologia sportiva Kda3, con l’obiettivo di creare un legame diretto con i tifosi e pensato per offrire a tutti i sostenitori del Napoli un modo unico di vivere e condividere la loro passione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
Zona Azzurra. Napoli sbanca Lecce e lancia un segnale al campionato Leggi qui https://tinyurl.com/49etfed2 #zonaazzurra #sscn #napoli #sscnapoli #editoriale #calcio #seriea #sportcampania - facebook.com Vai su Facebook
L’Europa lancia Apply AI e AI in Science per guidare l’adozione dell’IA in industria e ricerca. 1 miliardo € investimenti Focus su PMI Nasce l’Apply AI Alliance Osservatorio europeo sull’IA https://comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/I - X Vai su X
“Sono Napoletano”, SSC Napoli lancia la nuova Membership per tutti i tifosi: info e dettagli - La SSC Napoli presenta la sua nuova Membership Ufficiale, che da domani 1 novembre, aprirà le porte alla prima community ufficiale di tifosi del Napoli nella storia quasi centenaria ... Lo riporta msn.com
Carta Dedicata a te 2025 da 500 euro, via ai pagamenti a Napoli: il link per scaricare la comunicazione - Al via i pagamenti della Carta Dedicata a Te 2025 a Napoli: il link per scaricare la comunicazione da portare alla Posta ... fanpage.it scrive
Rinviato il pagamento della Carta Dedicata a te 2025: ecco quando sarà pagata a Napoli - A Napoli slitta il pagamento della "Carta Dedicata a te" 2025, la social card da 500 euro che serve per fare la spesa e comprare i beni di prima necessità, finanziata dal Ministero dell'Agricoltura. Riporta fanpage.it