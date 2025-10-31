Il Napoli farà 2-3 operazioni a gennaio Anguissa sta incidendo molto su Spalletti e Napoli-Como

Parlami.eu | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Luca, Dossena, Corbo, Verna, Petrazzuolo e Cammaroto sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – De Luca: “Spalletti alla Juventus? Il rapporto con Napoli resta, pensiamo agli azzurri ed a Conte, Anguissa è un centrobomber”. NAPOLI – FRANCESCO DE LUCA, giornalista: “Spalletti alla Juventus e le parole in conferenza? Lui chiaramente ha avuto un eccesso d’amore nel 2023, ma anche in varie interviste post scudetto, ha detto che non si sarebbe immaginato da avversario del Napoli, spiegando le ragioni sull’interruzione dell’anno sabbatico. 🔗 Leggi su Parlami.eu

il napoli far224 2 3 operazioni a gennaio anguissa sta incidendo molto su spalletti e napoli como

© Parlami.eu - Il Napoli farà 2-3 operazioni a gennaio, Anguissa sta incidendo molto, su Spalletti e Napoli-Como

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Calcio: Napoli-Pisa 3-2 - RIPRODUZIONE RISERVATA 3 di 16 foto Italy soccer Serie A - ansa.it scrive

Napoli, primato solitario in classifica: Pisa battuto 3-2, ma al Maradona è ancora sofferenza - Il Pisa è avversario vero e spaventa due volte il Maradona: ... Scrive napoli.repubblica.it

Conte primo con il brivido e tra le polemiche arbitrali: il Napoli supera 3-2 il Pisa - La vittoria azzurra contro il Pisa ha portato il Napoli in cima alla classifica in solitaria, ... calciomercato.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Far224 2 3