De Luca, Dossena, Corbo, Verna, Petrazzuolo e Cammaroto sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – De Luca: “Spalletti alla Juventus? Il rapporto con Napoli resta, pensiamo agli azzurri ed a Conte, Anguissa è un centrobomber”. NAPOLI – FRANCESCO DE LUCA, giornalista: “Spalletti alla Juventus e le parole in conferenza? Lui chiaramente ha avuto un eccesso d’amore nel 2023, ma anche in varie interviste post scudetto, ha detto che non si sarebbe immaginato da avversario del Napoli, spiegando le ragioni sull’interruzione dell’anno sabbatico. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Il Napoli farà 2-3 operazioni a gennaio, Anguissa sta incidendo molto, su Spalletti e Napoli-Como