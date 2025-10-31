Il Napoli annuncia una novità per i suoi tifosi in vigore dal 1° novembre | i dettagli

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ssc Napoli presenta la sua nuova membership ufficiale, che da sabato 1 novembre, aprirà le porte alla prima community ufficiale di tifosi del Napoli nella storia quasi centenaria del club.Un progetto innovativo che rappresenta il primo passo della collaborazione tra Ssc Napoli e la nuova. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

