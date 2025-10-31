Il Napoli annuncia una novità per i suoi tifosi in vigore dal 1° novembre | i dettagli
La Ssc Napoli presenta la sua nuova membership ufficiale, che da sabato 1 novembre, aprirà le porte alla prima community ufficiale di tifosi del Napoli nella storia quasi centenaria del club.Un progetto innovativo che rappresenta il primo passo della collaborazione tra Ssc Napoli e la nuova. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altre letture consigliate
L’ANM annuncia 50 nuove assunzioni a Napoli: il Consiglio di amministrazione ha approvato lo scorrimento della graduatoria di merito per l’inserimento a tempo indeterminato di altri conducenti dei mezzi pubblici. “Il Consiglio di amministrazione di ANM ha a - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, porte aperte alle sue architetture - Passeggiare per il centro storico, lungo quello che Matilde Serao definì il «ventre di Napoli», e rievocarne i fondaci e gli angoli più bui prima che venissero buttati giù dal Risanamento. Come scrive ilmattino.it
La Lega Navale di Napoli celebra i suoi 125 anni di storia - Celebra il 125esimo compleanno anni della Lega Navale Italiana di Napoli, il libro "La Storia 1900- Segnala ansa.it
Il Napoli ritrova i suoi nazionali in giro per il mondo - Azzurro Italia col ruspante Rino Gattuso a caccia dell’impresa. Scrive rainews.it