Il mostro la serie tv più vista su Netflix | numeri record cosa sappiamo sulla possibile seconda stagione
Serie tv. – Il mondo guarda all’Italia, e più precisamente a Firenze. A una sola settimana dal debutto su Netflix, Il Mostro, la serie in quattro episodi diretta da Stefano Sollima e dedicata alle indagini sugli omicidi del Mostro di Firenze, è diventata la serie più vista al mondo nella settimana dal 20 al 26 ottobre, secondo le classifiche ufficiali del colosso dello streaming. Un risultato eccezionale per una produzione italiana, che domina la Top 10 globale degli show in lingua non inglese, basata sul rapporto tra ore viste e durata complessiva del prodotto (in questo caso circa quattro ore). 🔗 Leggi su Tvzap.it
