Ha maturato esperienze in Svizzera, Australia e Regno Unito. A Londra si è tolto anche la soddisfazione di cucinare per la Regina Elisabetta II. La mano, al fornello, c’è tutta. Ma il richiamo dell’Alto Adige non gli ha lasciato scampo e, quando ha deciso di metter su famiglia, Joachim Knapp è tornato alle origini ed ha trasformato in suo sogno in realtà. Si chiama ’ Ausluger ’ ed è il bel maso di San Lorenzo di Sebato – borgo a pochi chilometri da Brunico – sorto sulle vestigia della medievale torre di caccia del castello di San Michele e che oggi è il rifugio di 3500 galline, 3 vacche e 4 vitelli e un po’ di maiali che razzolano nei campi adiacenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il mondo di Joachim. Uova super-bio, speck e amore per la terra