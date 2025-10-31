Il mistero di Modigliana | museo depredato per anni spariti quadri milionari
Modigliana (Forlì), 31 ottobre 2025 – Gilberto Bernabei nel 1959 ha un’idea. Sindaco plenipotenziario, per decenni attendente primario di Andreotti, eletto per 34 anni consecutivi sotto l’egida dello Scudocrociato, Bernabei s’inventa un premio rivolto a pittori contemporanei. Lo intitola a Silvestro Lega, genius loci di Modigliana, triumviro dei macchiaioli. La creazione di Bernabei (che andrà avanti fino al ’68) dopo quasi settant’anni s’è tramutata in un mistero: dalle stanze della Pinacoteca comunale, dedicata al gran macchiaiolo modiglianese, sono svaniti nel nulla nel corso degli anni “decine di quadri, per un valore di milioni di euro”, dice l’attuale sindaco Jader Dardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
