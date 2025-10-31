Il mistero dello striscione sul matriarcato apparso fuori dal municipio

Monzatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo striscione è apparso ieri sera, giovedì 30 ottobre, davanti all’ingresso principale del municipio. Lì, vicino alla scalinata, sopra le luci che illuminano il palazzo è stato appeso un grande lenzuolo bianco con la scritta “Ass. (probabilmente abbreviazione di assistenti) sociali, col vostro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

mistero striscione matriarcato apparsoMonza, misterioso striscione contro gli assistenti sociali sotto il Comune - Resta il mistero sull’autore dello striscione e sul significato preciso di quel riferimento al “matriarcato”. Riporta mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Mistero Striscione Matriarcato Apparso