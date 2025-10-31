Il Mirs racconta la magia della radio eccezionale visita guidata con Antique Radio Magazine
Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tecnologia, storia e comunicazione. Domenica 2 novembre alle 16.00, il Mirs – Museo Interattivo della Radio e della Società di Pasiano di Pordenone propone infatti una visita guidata d’eccezione, condotta per la prima volta dalla Direzione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
