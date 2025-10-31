Il miracolo di Nicola L’Europa è a un punto

Cesc Fabregas e il Como vogliono continuare a sorprendere. Domani, nella partita della verità contro il Napoli, i lariani dovranno dimostrare di meritare la zona Europa. Il tecnico spagnolo sta dando continuità al suo calcio, che ora non è solo spettacolare, ma anche redditizio e dopo nove giornate (e il quinto posto in classifica) inizia a mettere paura alle grandi. "Noi non guardiamo la classifica, cerchiamo solo di crescere ed ora che siamo al completo possiamo fare sicuramente meglio del decimo posto dello scorso campionato - ha dichiarato -. L’Europa non è un obiettivo al momento, ma uno stimolo a far meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

