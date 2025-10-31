Il mio pc è sparito è finito in una fessura ed è caduto nella stiva | passeggero perde il computer volo intercontinentale diretto a Roma inverte la rotta e torna indietro

“Non sappiamo in che stato sia, non possiamo accedervi, non possiamo vederlo. La nostra decisione è di tornare a Dulles e trovare questo laptop prima di poter continuare sull’oceano”. È con questa comunicazione, calma ma decisa, che il pilota del volo United Airlines 126 ha informato i controllori di volo della sua decisione di invertire improvvisamente la rotta. Il motivo? Un computer portatile smarrito, caduto in una fessura e finito in un’area irraggiungibile della stiva. L’episodio, avvenuto lo scorso 15 ottobre ma raccontato solo ora dal Washington Post, evidenzia la crescente preoccupazione delle compagnie aeree per il rischio, raro ma potenzialmente catastrofico, rappresentato dalle batterie al litio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio pc è sparito, è finito in una fessura ed è caduto nella stiva”: passeggero perde il computer, volo intercontinentale diretto a Roma inverte la rotta e torna indietro

Altre letture consigliate

Dov’è finito il Piano Casa annunciato da Giorgia Meloni? Lo aveva presentato con enfasi al Meeting di Rimini, parlando di alloggi a prezzi calmierati per giovani famiglie. Ma oggi è sparito: nessuna traccia nella Finanziaria, nessuna proposta concreta, nemme - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Delogu come Francesca Michielin: «Il mio ex è sparito e io ero morta dentro. Mia madre mi disse: “Darei 5 anni per non vederti soffrire”» - La cantante ha portato a Sanremo Fango in Paradiso, brano nato dopo la fine di una storia d’amore perché lui è scomparso. Lo riporta vanityfair.it

“Il mio ex è scomparso, sparito da un giorno all’altro. Io ero devastata, con i primi attacchi di panico”: il racconto di Andrea Delogu - Si definisce ‘ghosting‘ e si usa per descrivere quello che accade quando un partner con cui si ha una relazione sparisce all’improvviso, da un momento all’altro, generando problematiche emotive anche ... ilfattoquotidiano.it scrive

Andrea Delogu: «Quando il mio ex è sparito io sono morta dentro. Mia madre mi disse: “Darei 5 anni per non vederti soffrire”» - In diversi ci sono arrivati salendo a bordo del ghosting, come oggi si definisce il fenomeno nel quale uno dei due perde l'interesse ma non ha ... Scrive ilmessaggero.it