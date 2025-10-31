Il meteo per Ognissanti a Palermo ancora tempo instabile e pioggia | miglioramenti da domenica
Fine ottobre all'insegna del maltempo in Sicilia, con piogge di forte intensità e nubifragi. Secondo l'analisi di Andrea Bonina, esperto di 3Bmeteo, è l'effetto dell'isolamento di una circolazione depressionaria che si sta muovendo tra la Sardegna e la Tunisia.Nel Siracusano, per una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Meteo, in Umbria per il ponte di Ognissanti tempo in miglioramento: le previsioni - X Vai su X
Meteo Weekend di Ognissanti: Italia tra anticiclone e una nuova perturbazione. Previsioni Sabato e Domenica - facebook.com Vai su Facebook
Meteo domani 1 novembre: festa di Ognissanti con tempo stabile e solo locali fenomeni sull’Italia - Meteo: domani 1 novembre tempo più stabile in Italia a causa della rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo, solo locali piogge ... Segnala centrometeoitaliano.it
Meteo, weekend di Ognissanti tra sole e piogge: l’Italia divisa tra anticiclone e nuova perturbazione - Clima instabile ad Halloween con temporali intensi al Centro- meteo.it scrive
Meteo – Halloween e Ognissanti, come sarà il tempo in Italia? Ecco le previsioni - occidentale determina, nelle prossime ore, un nuovo peggioramento del tempo su parte della ... Riporta centrometeoitaliano.it