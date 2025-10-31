Il martedì al cinema a soli 4 euro a Verona | i film in programma il 4 novembre 2025

Proseguono martedì 4 novembre nelle sale di Verona e provincia le proiezioni a 4 euro de “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, progetto della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

News recenti che potrebbero piacerti

Riparte la rassegna "DUE CITTÀ AL CINEMA". Martedì 28 ottobre inizia la 41ª edizione di #DueCittàAlCinema - I Fase, in collaborazione con la Città di Rivarolo Canavese e il Cinema Margherita. Dal 28 Ottobre al 16 Dicembre tutti i martedì vi aspettiamo pe - facebook.com Vai su Facebook

Il martedì al cinema a soli 4 euro a Verona: i film in programma il 4 novembre 2025 - Proseguono martedì 4 novembre nelle sale di Verona e provincia le proiezioni a 4 euro de “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, progetto della Regione del Veneto realizzato in collaborazione ... Segnala veronasera.it

A Verona e provincia il martedì si torna al cinema a soli 4 euro: tutti i film in programma il 28 ottobre 2025 - Dopo il successo di marzo e maggio, a partire da martedì 28 ottobre tornano nelle sale di Verona e provincia “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, progetto della Regione del Veneto realizzat ... Si legge su veronasera.it

Il Comune aderisce ai Martedì della Regione: al cinema con 4 euro - I Martedì della Regione riprendono dal 28 ottobre e per tutto il mese di novembre, con l’iniziativa La Regione ti porta al cinema. Da live.comune.venezia.it