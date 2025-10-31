Il marito geloso finto esce dall' armadio durante l' incontro sessuale | calci pugni e rapine Che ci fai qui non ti vergogni?

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembrava un incontro erotico, ma tutto finiva con una rapina con botte e minacce. Decine di uomini sono caduti nella trappola organizzata da una finta escort e due complici, che li attiravano in un appartamento nella zona del Collatino a Roma, con annunci pubblicati su siti di incontri. Una volta. 🔗 Leggi su Today.it

