Il manifesto choc dei comunisti resistenti | Meloni a testa in giù Italia complice del genocidio di Gaza

Alcuni manifesti con l’immagine della premier Giorgia Meloni a testa in giù sono comparsi ieri in varie zone di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, con la scritta “Governo italiano complice del genocidio. Servo degli Usa, della Ue e dei sionisti. Nemico dei lavoratori”. Il riferimento è all’esposizione del cadavere di Benito Mussolini che, il 29 aprile del 1945, in piazzale Loreto a Milano. Fa bella mostra di sè, sui manifesti, il simbolo del Partito dei CARC, ovvero i Comitati di Appoggio alla Resistenza. Si tratta di un movimento politico extraparlamentare di stampo marxista-leninista-maoista, nato in Italia all’inizio degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

