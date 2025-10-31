Il Maestro al The Space Moderno | Favino e Di Stefano incontrano il pubblico

Una serata speciale attende il pubblico del The Space Cinema Roma Moderno: “Il Maestro” arriva in anteprima, con Pierfrancesco Favino e il regista Andrea Di Stefano pronti a salutare la platea prima della proiezione delle 21:00. Un invito a condividere cinema e storie, nel segno di un incontro autentico con chi quel racconto lo ha . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

