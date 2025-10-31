Il Maestro al The Space Moderno | Favino e Di Stefano incontrano il pubblico
Una serata speciale attende il pubblico del The Space Cinema Roma Moderno: “Il Maestro” arriva in anteprima, con Pierfrancesco Favino e il regista Andrea Di Stefano pronti a salutare la platea prima della proiezione delle 21:00. Un invito a condividere cinema e storie, nel segno di un incontro autentico con chi quel racconto lo ha . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
Tra incantesimi, risate e avventure, novembre è pronto a stregarti sul grande schermo del tuo The Space Cinema https://bit.ly/3EAp8e5 - facebook.com Vai su Facebook
Domani il cast di “Romeo è Giulietta” al The Space Cinema Roma Moderno - Mercoledì 14 febbraio, presso il The Space Cinema Roma Moderno, si terrà l’anteprima a pagamento per il pubblico del nuovo film di Giovanni Veronesi, intitolato “Romeo è Giulietta”. Da romadailynews.it