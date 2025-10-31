Il Liverpool ha bisogno di vincere ancora dice Slot

2025-10-31 11:49:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore del Liverpool Arne Slot afferma che il suo obiettivo è solo vincere le partite mentre i Reds si preparano per un’altra settimana difficile. La sconfitta infrasettimanale contro il Crystal Palace nella Coppa Carabao ha portato i campioni della Premier League a sei sconfitte in sette partite in tutte le competizioni dalla fine di settembre. E con le partite contro Aston Villa, Real Madrid e Manchester City in arrivo nei prossimi sette giorni, Slot deve trovare un modo per dare una svolta alla stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

