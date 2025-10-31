Il liceo Durano in udienza da papa Leone XIV | ha rappresentato la Puglia

Una delegazione del liceo “Giustino Durano” di Brindisi, accompagnata dai professori Danilo Leo e Federico Buttazzo, insieme alla dirigente scolastica Carmen Taurino, ha partecipato all'udienza con Papa Leone XIV, in occasione del Giubileo del Mondo Educativo, un momento di grande valore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

