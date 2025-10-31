Il liceo del Made in Italy parte nel 2026 al Romagnosi

Dall’anno 2026-2027 partirà anche a Piacenza il liceo del Made in Italy. Sarà l’istituto Romagnosi a ospitare il nuovo indirizzo, fortemente voluto dal Ministero dell’Istruzione del Governo Meloni, che ha creduto nell’iniziativa. Ora è arrivato l'ok del Consiglio provinciale, all'unanimità: via. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

